La point guard dei Los Angeles Clippers, Russell Westbrook, vincitore del premio di MVP della regular season NBA nel 2017, ha seguito i golfisti americani Jordan Spieth e Justin Thomas diventando un azionista di minoranza del Leeds United FC.

Westbrook, secondo Forbes il 14° atleta più pagato al mondo, ha dichiarato di aver investito nel Leeds United in occasione di un summit sullo sport e l’intrattenimento organizzato da Sportico.

Il 34enne ha dichiarato: “Ho avuto la fortuna di avere colloqui con alcuni dei partner di questo affare, che hanno già la proprietà, i 49ers. Quindi ho avuto la fortuna di parlarne con amici e con il mio socio d’affari di diverse cose e di avere delle conversazioni per capire se era l’affare giusto e come potevamo renderlo diverso”.

