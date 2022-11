Russell Westbrook prende una gomitata e si apre la testa

Russell Westbrook ha giocato una partita così così contro i San Antonio Spurs, nonostante i suoi Los Angeles Lakers abbiano vinto la quinta gara nelle ultime sei. La point guard ha chiuso con 11 punti, 7 rimbalzi e 6 assist tirando 4/12 dal campo, ma è uscita anzitempo nel terzo quarto per un serio colpo alla testa preso da Zach Collins.

Mentre tirava da sotto canestro, Westbrook è stato colpito da una gomitata in testa da Collins, che è stato espulso con un Flagrant 2. Si è subito scatenato un parapiglia, ma mentre Russ si allontanava è stato evidente come si fosse aperto una ferita in testa, con copioso sangue che sgorgava da quest’ultima.

Russell Westbrook non è più rientrato da quel momento, con i Lakers che hanno poi segnato 41 punti nell’ultimo quarto e hanno vinto 143-138. Probabilmente nelle prossime ore il giocatore sarà inserito nei protocolli NBA per le commozioni cerebrali e potrebbe saltare qualche gara.