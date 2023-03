Russell Westbrook sempre di più nella storia dell’NBA: stabilito un record incredibile

Le lotte di Russell Westbrook con i Los Angeles Lakers sono state ben documentate. Ma ora sembra che la guardia abbia trovato un suo ruolo con l’altra squadra della “città degli angeli”. Da quando ha firmato con i Los Angeles Clippers dopo la trade deadline, Westbrook ha dato alla squadra la scintilla di cui aveva bisogno. Mercoledì è uscito alla grande contro i Memphis Grizzlies in trasferta con Kawhi Leonard e Paul George tenuti a riposo. Russell Westbrook ha anche fatto un po’ di storia dell’NBA diventando il primo giocatore ad avere un match da 30 punti e 10 assist con cinque diverse squadre secondo ESPN Stats&Info.

Russell Westbrook becomes the 1st player in NBA history to have a 30 point and 10 assist game with 5 different franchises.

🏀Thunder

🏀Rockets

🏀Wizards

🏀Lakers

🏀Clippers pic.twitter.com/1VghXatFpr

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 30, 2023