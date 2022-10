Russell Westbrook tornerà a partire dalla panchina

I Los Angeles Lakers riporteranno Russell Westbrook in panchina, come già avvenuto per una gara di preseason contro i Sacramento Kings. I giallo-viola approfitteranno dell’ultimo infortunio muscolare di Russ, indisponibile nell’ultima gara contro Denver, per ridisegnare il proprio quintetto contro i Minnesota Timberwolves. Westbrook dalla panchina, spazio in quintetto probabilmente ad Austin Reaves, che aveva sostituito l’ex MVP anche contro i Nuggets.

Chissà come la prenderà Westbrook, visto che era apparso insofferente quando era partito dalla panchina contro Sacramento. In quell’occasione il giocatore si era anche infortunato leggermente, qualcosa che lui aveva imputato alla mancanza di familiarità col nuovo ruolo. La point guard dei Lakers infatti ha sempre iniziato le partite in quintetto nella sua carriera, e l’ultima gara ufficiale partendo dalla panchina risale al 2008. L’obiettivo di coach Ham è quello di sfruttare Westbrook come ball handler primario nella second unit, visto che in quintetto risulta difficilmente coinvolgibile se la palla ce l’ha in mano LeBron James come spesso accade. La speranza dei Lakers è che possa funzionare e quindi arrivare la prima vittoria stagionale dopo ben 4 sconfitte.

The Los Angeles Lakers are expected to bring guard Russell Westbrook off the bench vs. Minnesota tonight, allowing him to play more as the primary playmaker for the second unit, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 28, 2022

Nelle prime 3 gare disputate in questa stagione, Russell Westbrook ha segnato 10.3 punti di media con 6.7 rimbalzi e 4.3 assist, tirando col 29% dal campo e addirittura con l’8% da tre.