Russell Westbrook trova posto sul gong: firma con i Sacramento Kings

Sembrava ormai che Russell Westbrook fosse destinato ad iniziare la stagione NBA da free agent, dopo la decisione estiva di declinare la Player Option con i Denver Nuggets. Invece, a pochi giorni dall’Opening Night, l’MVP della stagione 2016-17 ha trovato squadra: firmerà con i Sacramento Kings, come riportato da Brett Siegel.

Russell Westbrook is finalizing an agreement on a contract with the Sacramento Kings, league sources told @ClutchPoints. Even after adding Dennis Schroder, new Kings GM Scott Perry had remained in contact and assuring Westbrook of an important role in Sacramento. pic.twitter.com/dJYmSMCiBP — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) October 15, 2025

I Kings erano a dir la verità la squadra maggiormente accostata a Westbrook durante la offseason, senza che però ci fosse l’affondo. Ora il giocatore firmerà un annuale al minimo salariale, ovvero 3.6 milioni di dollari, poco più di 100.000 dollari in più di quanto avrebbe percepito a Denver. A Sacramento avrà sicuramente maggiore spazio, visto che i Kings si affideranno a lui e a Dennis Schroder in cabina di regia.

Nell’ultima stagione, partendo spesso dalla panchina, Russell Westbrook ha mantenuto 13.3 punti, 4.9 rimbalzi e 6.1 assist di media.