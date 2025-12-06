Ruvo di Puglia, Laquintana va a Roseto e il club pugliese precisa: “Nessun motivo economico! Notizie false”

Ruvo di Puglia ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’atleta Tommaso Laquintana. La società ha chiarito fin da subito che la scelta non è legata ad alcuna motivazione economica, smentendo categoricamente le voci circolate nelle ultime ore su social e chat.

Nel comunicato, la società ruvese ha sottolineato la volontà di tutelare con fermezza la propria immagine e l’equilibrio del gruppo squadra, annunciando possibili azioni contro chi diffonde notizie false e lesive.

Nonostante l’uscita di un giocatore importante come Laquintana, la Crifo Wines Ruvo di Puglia conferma la propria determinazione nel proseguire il percorso stagionale con dedizione, professionalità e unità d’intenti, facendo affidamento come sempre sul sostegno dei tifosi e dell’intera comunità ruvese.

Il club ribadisce infatti la centralità della compattezza del gruppo e l’importanza di mantenere un ambiente sereno per affrontare le prossime sfide del campionato.

Laquintana si è poi trasferito a Roseto così da continuare il suo percorso professionistico in Abruzzo, qualche chilometro più a nord rispetto a Ruvo di Puglia. Stiamo a vedere se usciranno altre indicazioni oppure terminerà tutto con questo comunicato.