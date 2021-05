Sabrina Ionescu è stata prima chiamata assoluta al Draft WNBA 2020 per le New York Liberty, anche se la sua stagione da rookie è stata interrotta anzitempo a causa di un infortunio. Questa notte è iniziata la stagione numero 25 della storia della Lega femminile e come prima partita le Liberty hanno affrontato le Indiana Fever.

Ionescu si è presentata alla partita indossando una maglia di Kobe Bryant, dedica al suo mentore con il quale aveva un rapporto stretto quando giocava in NCAA ad Oregon. Il Black Mamba verrà introdotto nelle prossime ore nella Hall of Fame. E “da Kobe” è stata anche la prestazione della playmaker classe 1997.

La stella delle Liberty ha dominato la gara, ma soprattutto il finale. Con 40” da giocare e New York a -4, Ionescu ha prima segnato una tripla fuori equilibrio per il -1.

Poi, praticamente a fil di sirena, Ionescu ha realizzato un’altra incredibile tripla per consegnare alle Liberty la vittoria all’esordio stagionale. Alla fine la stella di New York ha segnato 25 punti, con 11 assist e 6 rimbalzi, tirando 7/18 dal campo e 4/8 da tre punti.

