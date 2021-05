Sabrina Ionescu ha realizzato la sua prima tripla-doppia in WNBA

Dopo aver dominato il finale della prima partita stagionale contro Indiana pochi giorni fa, Sabrina Ionescu si è ripetuta nella gara di questa notte tra le sue New York Liberty e le Minnesota Lynx. Stavolta la scelta #1 al Draft 2020 ha realizzato la sua prima tripla-doppia da professionista, divenendo la più giovane giocatrice WNBA a riuscirvi, visti i suoi 23 anni. La stella delle Liberty ha chiuso la partita con 26 punti, 10 rimbalzi e 12 assist in 37′.

Una tripla-doppia in WNBA non è qualcosa che si vede spesso, anzi: quella di Ionescu è solo la nona nella storia della Lega femminile, la prima dal luglio 2019. La playmaker delle Liberty ha finora giocato solo 6 partite in WNBA, visto che nella sua annata da rookie era stata costretta a fermarsi subito a causa di un infortunio.

