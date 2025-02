Sacramento parla lituano: altro scambio, arriva Jonas Valanciunas

I Sacramento Kings in questi giorni sono particolarmente attivi sul mercato: dopo aver preso Zach LaVine in cambio di De’Aaron Fox, la franchigia californiana ha ora chiudo un’altra trade con gli Washington Wizards per Jonas Valanciunas. Il centro lituano arriva in cambio di Sidy Cissoko, appena arrivato da San Antonio, e di due scelte del secondo turno al Draft.

Valanciunas era un nome caldo per le ultime ore di mercato NBA e su di lui c’erano anche squadre come i Denver Nuggets e i Pheonix Suns. I Kings sono però stati più lesti e hanno così composto a Sacramento la coppia di lunghi titolari della Lituania: Valanciunas troverà infatti il connazionale Domantas Sabonis, ormai principale star della squadra.

In questa stagione, Jonas Valanciunas sta segnando 11.5 punti di media con 8.2 rimbalzi. La scorsa estate aveva firmato con Washington un triennale da circa 10 milioni di dollari a stagione.