Salgono i contagi tra gli atleti: le Olimpiadi di Tokyo sono a rischio

Tra pochi giorni a Tokyo si dovrebbe tenere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2020, rimandate di un anno a causa del Covid-19. Nonostante la campagna vaccinale però i Giochi rimangono ancora a rischio a causa dei numerosi contagi tra gli atleti registrati in questi giorni. Sono in totale 67 i casi di positività al Covid-19 scoperti finora: 63 provenienti dall’esterno e 4 all’interno del Villaggio Olimpico.

Quindi 67 forfait ai quali vanno aggiunti i contagi di addetti ai lavori (ad esempio ieri era risultato positivo un giornalista che è volato in Giappone insieme all’Italbasket) e le numerose proteste nella capitale nipponica da parte dei locali, che in buona parte sono contrari a queste Olimpiadi vista l’emergenza sanitaria. Qualche sponsor sta già abbandonando “la nave”, prima su tutti Toyota. L’azienda automobilistica giapponese, principale sponsor dei Giochi, ha cancellato tutti i propri spot sulla televisione nipponica in occasione delle gare olimpiche per non associarsi ad un evento fortemente osteggiato dalla popolazione.

“Non possiamo prevedere cosa accadrà con il numero di casi di positività al coronavirus. Ne parleremo man mano che verranno a galla i casi. Abbiamo concordato che, in base alla situazione, ne discuteremo ancora. Da qui i casi potrebbero salire o scendere, penseremo al da farsi a seconda degli eventi” ha dichiarato Toshiro Muto, capo del comitato organizzativo, a Sky Sport, secondo la quale le Olimpiadi sarebbero tuttora a rischio cancellazione se la situazione dovesse precipitare.