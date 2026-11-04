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Saliou Niang, super esordio in NCAA con la maglia di LSU

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La prima partita ufficiale di Saliou Niang in NCAA, giocata ieri notte, è andata molto bene: gli LSU Tigers hanno sconfitto al debutto stagionale gli LSU New Orleans Privateers con un margine larghissimo, 100-57. L’azzurro è rimasto in campo 23′ chiudendo la sua gara con una doppia-doppia: 14 punti e 14 rimbalzi, a cui ha aggiunto anche 5 assist e 6 recuperi tirando 5/7 dal campo.

Una prestazione super per Niang, arrivato a LSU solo poche settimane fa dopo mesi di incertezze legate all’eleggibilità NCAA: l’ex giocatore della Virtus Bologna era infatti stato scelto al Draft NBA 2024 e ha disputato diverse stagioni tra i professionisti in Italia. I Tigers torneranno in campo tra un paio di giorni contro i Texas Southern.

Francesco Manzi
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