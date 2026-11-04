Saliou Niang, super esordio in NCAA con la maglia di LSU

La prima partita ufficiale di Saliou Niang in NCAA, giocata ieri notte, è andata molto bene: gli LSU Tigers hanno sconfitto al debutto stagionale gli LSU New Orleans Privateers con un margine larghissimo, 100-57. L’azzurro è rimasto in campo 23′ chiudendo la sua gara con una doppia-doppia: 14 punti e 14 rimbalzi, a cui ha aggiunto anche 5 assist e 6 recuperi tirando 5/7 dal campo.
Una prestazione super per Niang, arrivato a LSU solo poche settimane fa dopo mesi di incertezze legate all’eleggibilità NCAA: l’ex giocatore della Virtus Bologna era infatti stato scelto al Draft NBA 2024 e ha disputato diverse stagioni tra i professionisti in Italia. I Tigers torneranno in campo tra un paio di giorni contro i Texas Southern.
Really impressive all-around performance from LSU’s Saliou Niang tonight
The 6-8 junior forward who transferred over from Virtus Bologna in the EL showcased pretty early signs of elite defensive instincts and motor, finishing with 14 points, 14 rebounds, 5 assists and 6 steals in just 23 minutes of action.
Goes without out saying the impact he’s about to make this season for LSU, a legitimate top wing defender in the nation that also offers strong playmaking chops, rebounding and athleticism.
— Arman Jovic (@PDTScouting) November 4, 2026
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