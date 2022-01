Salta anche Milano – Zenit, rinviata tutta la giornata di EuroLega

Niente da fare per il 19° turno di EuroLega, rinviato in blocco a data da destinarsi. Era rimasta in piedi solamente la sfida fra Olimpia Milano e Zenit San Pietroburgo, in programma domani (7 Gennaio) alle 20:30.

Sarà a breve rinviata ufficialmente anche questa, dopo la notizia di diverse positività al Covid-19 nel team russo. Questa mattina il club russo aveva annunciato il contagio di quattro giocatori e un membro dello staff. Il nuovo giro di tamponi però avrebbe fatto emergere altre positività. Secondo BasketNews la squadra si trovava già in viaggio verso l’aeroporto quando ha ricevuto la notizia. Il pullman perciò ha fatto marcia indietro e lo Zenit non è salito sull’aereo per l’Italia.

No EuroLeague this week. Zenit – Olimpia Milan game will be suspended, per sources. More on @BasketNews_com — Donatas Urbonas (@Urbodo) January 6, 2022

La gara di domani non si giocherà. Con il rinvio dell’unica sfida ancora in programma, salta completamente la 19a giornata di regular season che dovrà essere recuperata in blocco. Impresa non facile, visto il calendario già molto fitto per tutte le partecipanti.