Salvo imprevisti, Anthony Davis sarà in campo per Gara-6

Ieri notte c’è stata parecchia preoccupazione per il colpo alla testa preso da Anthony Davis nel quarto quarto di Gara-5 contro i Golden State Warriors. Il lungo dei Los Angeles Lakers, a mani basse il miglior giocatore della serie finora, aveva abbandonato il campo, aiutato da alcuni membri dello staff a reggersi in piedi. Non solo, aveva raggiunto gli spogliatoi su una sedia a rotelle, proprio per questi problemi di equilibrio.

Poche ore dopo la fine della partita, che ha visto gli Warriors accorciare sul 3-2 nella serie, il più grande pericolo sembrava però alle spalle. Per Davis si temeva una commozione cerebrale che avrebbe potuto renderlo indisponibile non solo per Gara-6, ma anche per una eventuale Gara-7 visto che i protocolli NBA per i colpi alla testa sono piuttosto stringenti. Invece AD ha evitato anche questo problema e, salvo ricadute, secondo Chris Haynes sarà regolarmente in campo per Gara-6, che potrebbe essere decisiva per la qualificazione dei Lakers alle Finali di Conference.

La partita tra Lakers e Warriors si giocherà la notte tra venerdì e sabato alla Crypto.com Arena, con i giallo-viola che potrebbero essere la prima squadra della Western Conference a battere gli Warriors di Steve Kerr in una serie di Playoff.