Samardo Samuels arrestato: gli ultimi aggiornamenti sul caso

Questa mattina si era diffusa la notizia, abbastanza clamorosa, dell’arresto di Samardo Samuels a Milano. L’ex giocatore dell’Olimpia, 36 anni, non scende in campo ormai da un anno dopo l’esperienza in Venezuela con i Trotamundos de Carabobo. Il motivo dell’arresto era stata la violazione del divieto di avvicinamento a due vicini di casa, ma nelle scorse ore Samuels è già stato rilasciato e l’udienza è stata fissata per il 23 aprile.

Come scritto da Il Giorno, nessuna misura cautelare sarebbe stata disposta dal giudice. Il legale del giocatore ha inoltre palesato l’intenzione di ricercare un chiarimento tra Samuels e i vicini, per riportare la pace nello stabile in via Farini a Milano dove il giamaicano vive.

Samardo Samuels ha vinto uno Scudetto con l’Olimpia nella stagione 2013-14 e ha avuto esperienze europee anche con Barcellona, Partizan Belgrado, Brindisi e Limoges. Nel 2018 aveva già avuto problemi con la legge per aver insultato una donna, il tutto mentre occupava con la sua auto un posto per i disabili.