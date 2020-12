San Antonio Spurs, ricco rinnovo del contratto per Derrick White

I San Antonio Spurs arrivano dalla prima stagione senza i Playoff dal 1997, e sono in una situazione complessa, senza star particolarmente talentuose e futuribili. I texani hanno però deciso di trattenere Derrick White, che altrimenti sarebbe stato free agent la prossima estate: nelle ultime ore disponibili, giocatore e franchigia si sono accordati per un quadriennale da 73 milioni di dollari complessivi.

Scelta #29 al Draft 2017 da parte degli Spurs, White nella scorsa stagione ha mantenuto 11.3 punti, 3.3 rimbalzi e 3.5 assist di media partendo quasi sempre dalla panchina.

Spurs and White gets a deal done before the 6 PM deadline. White is another one of the franchise's great development stories, the 29th overall pick in the 2017 NBA Draft becoming one of the team's future cornerstones. https://t.co/MilrdyLPbS

