San Pablo Burgors vince la Coppa Intercontinentale

I vincitori della Basketball Champions League 2019-2020, San Pablo Burgos, hanno battuto sabato sera gli argentini di Quimsa 82-73, che avevano conquistato l’ultima Basketball Champions League Americas. Nella sfida disputatasi a Buenos Aires, gli spagnoli sono riusciti ad aggiudicarsi la FIBA Intercontinental Cup grazie ad un ottimo primo tempo offensivo (54 punti). 19 punti per Vitor Benite, 16 per Thad McFadden e 12 per Dejan Kravic alla fine.

Per Quimsa, invece, non è bastata la grande prestazione di Brandon Robinson, già MVP della BCL Americas, che ha messo a segno 25 punti con 8/18 dal campo.

Il titolo di MVP della gara è andato al brasiliano Vitor Benite, con le sue 5 triple in 27 minuti di impiego. Benite diventa il primo giocatore a vincere questo trofeo con una squadra europea e con una del Sud America: nel 2014, infatti, vinse la ICC con il Flamengo, battendo in finale il Maccabi Electra.

Queste le sue dichiarazioni a fine partita: “Bisogna fare i complimenti a Quimsa. Siamo stati incredibili nel primo tempo, ma loro hanno molta qualità ed è stato difficilissimo mantenere il vantaggio. Sono contento che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: in questa squadra, ognuno porta il suo contributo.”

La FIBA Intercontinental Cup resta quindi in Spagna, dopo che l’anno scorso Tenerife aveva battuto la Virtus Segafredo Bologna nella finale.

Fonte: FIBA

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.