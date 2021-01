San Severo affonda, Latina si aggiudica lo scontro salvezza

Cestistica San Severo – Latina 66-70

(23-21, 11-16, 19-14, 13-19)

Niente da fare per San Severo che sforna l’ennesima deludente prestazione e lascia i due punti ad una volenterosa Latina che meritatamente porta a casa l’intera posta in palio.

I viaggianti entrano subito in partita (4-8 4′), fiammata (unica in tutto il mach) di Jones e San Severo va avanti (12-8 5′), con Latina che però fa incetta di rimbalzi offensivi e rimane lì anche quando Mortellaro ne mette cinque in fila (23-21 10′). Contento apre le danze nel secondo periodo (26-21 12′), i pontini imbrigliano Jones e per San Severo comincia ad accusa i suoi soliti problemi offensivi ed allora Lewis sorpassa al 17, 29-31. Passera allunga sul +5, Contento a fil di sirena fa 34-37.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora la Benacquista a mettere la giusta voglia ed intensità in campo ed a sfruttare la supremazia di Gilbeck, rebus irrisolto per la difesa giallonera (39-45 25′). L’eterno Mortellaro impatta (45-45 27′) ed è poi Contento a lanciare avanti San Severo al 30′, 53-51 nonostante l’abulia di Jones e Ogide. Nell’ultimo e decisivo quarto i padroni di casa annaspano sotto i colpi di Gilbeck e Raucci (55-64 35′), le triple di Jones e Bottioni non fanno altro che allungare l’agonia degli uomini di Lardo che avrebbero anche il pallone per impattare, malamente gestito da un Jones irritante e svogliato.

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andre Jones 21 (4/7, 3/5), Chris Mortellaro 13 (4/4, 0/0), Marco Contento 12 (1/2, 2/8), Riccardo Bottioni 7 (2/3, 1/1), Emidio Di donato 7 (2/4, 1/3), Michele Antelli 3 (1/3, 0/1), Andy Ogide 2 (1/5, 0/0), Filip Pavicevic 1 (0/1, 0/0), Iris Ikangi 0 (0/1, 0/1), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 25 – Rimbalzi: 24 4 + 20 (Chris Mortellaro 9) – Assist: 13 (Riccardo Bottioni 4)

Benacquista Assicurazioni Latina: Davide Raucci 20 (3/6, 3/4), Brandon Gilbeck 15 (6/6, 0/0), Jaren Lewis 11 (4/5, 0/2), Gabriele Benetti 10 (3/5, 1/3), Marco Passera 8 (4/5, 0/0), Aristide Mouaha 4 (1/3, 0/2), Fabrizio Piccone 2 (1/3, 0/2), Lorenzo Baldasso 0 (0/1, 0/3), Luca Bisconti 0 (0/2, 0/0), Tarik Hajrovic 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Jaren Lewis 10) – Assist: 12 (Marco Passera 10)