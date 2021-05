San Severo è viva, Capo D’Orlando ko

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Orlandina Basket 91-83

(19-18, 24-18, 19-22, 29-25)

San Severo bissa il successo casalingo ottenuto contro Casale e sale a quota sei nella classifica del girone blu al termine di un match intenso, nonostante l’assenza di coach Bechi, out per covid.

L’inizio dei neri è confortante, l’Ogide formato casalingo è inarrestabile (14-2 5′), gli ospiti fanno fatica ma si aggrappano all’insolita vena realizzativa di Taflaj che accorcia (17-14 8′) e tiene a contatto i suoi (19-18 10′). Contento apre le danze nel secondo periodo per una nuova spallata sanseverese (29-20 12′), il match prosegue a strappi, Gay accorcia (29-27 13′), San Severo trova poi il massimo vantaggio sulla tripla di Ikangi (38-27 15′) a cui risponde Floyd (43-36 20′).

Capo d’Orlando esce meglio dagli spogliatoi ed impatta subito a quota 43 (21′) e trova i primi vantaggi della gara (46-49 23′) con i padroni di casa che devono rinunciare a Ogide (4 falli). L’inedita coppia Motellaro-Maganza regge però l’impatto e San Severo è brava a non mollare (56-54 27′), ancora Mortellaro per il nuovo più sette (61-54 28′) prima che gli USA di Capo (58pt in due) fissino il punteggio della terza frazione sul 62-58. Il match è intenso e molto fisico, ne fanno le spese i viaggianti che raggiungono subito il bonus in apertura di ultimo periodo, ma Floyd è inafferrabile ed al 34′ è ancora parità, 68-68. Tripla liberatoria (e fortunosa) di Clarke che poco dopo fa bis e rilancia le ambizioni giallonere (74-70 35′), Capo d’Orlando non muore mai e complice qualche libero di troppo sbagliato dai neri è sempre lì e sciupa con Johnson il pallone del sorpasso (76-74 37′), Ikangi dalla lunga distanza fa più sei (81-75 38′), poi magia di Mortellaro che a 30″ dal gong chiude il match (85-78).

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Rotnei Clarke 16 (0/2, 3/12), Iris Ikangi 16 (0/4, 4/5), Marco Contento 16 (0/3, 4/6), Chris Mortellaro 13 (5/6, 0/0), Andy Ogide 12 (4/7, 1/3), Michele Antelli 7 (2/3, 1/3), Riccardo Bottioni 5 (1/1, 0/0), Simone Angelucci 4 (2/2, 0/1), Marco Maganza 2 (1/3, 0/0), Emidio Di donato 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 22 / 30 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Chris Mortellaro 10) – Assist: 19 (Iris Ikangi 4)

Orlandina Basket: Jordan mailk Floyd 34 (11/17, 2/9), Xavier alexander Johnson 24 (4/8, 2/5), Flavio Gay 9 (1/2, 2/7), Celis Taflaj 7 (2/2, 1/1), Samuele Moretti 4 (2/4, 0/0), Alberto Conti 3 (1/2, 0/0), Baye modou Diouf 2 (1/1, 0/0), Matteo Laganà 0 (0/1, 0/3), Andrea Del debbio 0 (0/0, 0/1), Mattia Raví 0 (0/0, 0/0), Alberto Triassi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 18 / 22 – Rimbalzi: 28 4 + 24 (Xavier alexander Johnson 8) – Assist: 11 (Xavier alexander Johnson 5)