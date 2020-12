San Severo si fa il regalo di Natale e batte Ferrara

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Top Secret Ferrara 70-66

(17-16, 16-19, 17-8, 20-23)

Dopo tre sconfitte in fila torna alla vittoria San Severo contro Ferrara al termine di un match equlibrato e deciso da Jones nel finale.

L’inizio gara di S.Severo è tutto nella grinta di capitan Di Donato (5-0) e si capisce subito che non sarà un match dagli elevati contenuti tecnici. Ferrara, priva di Vencato, entra in partita e si rimette subito in carreggiata (12-11 8′), ma i padroni di casa con Contento hanno la testa avanti al 10, 17-16. Alza la voce Hasbrouck ed estensi che provano a scappare (17-23 12′), S.Severo è fredda dalla lunga distanza ma ha il merito di rientrare immediatamente aprendo di più il campo, 28-29 e timeout Leka. Jones riporta avanti i neri (33-32 19′) ma a chiudere avanti al 20′ è la Top Secret, 33-35.

Al rientro dall’intervallo lungo si segna col contagocce, c’è tanta intensità in campo e ne risentono le percentuali. Ancora Jones spinge avanti i suoi (38-35 25′), Panni impatta a quota 39, prima di una sfuriata di Ikandi che da il là al parziale giallonero chiuso da Contento per il +9 casalingo (50-41 29′), il canestro dell’immarcesbicile Peric chiude poi la frazione (50-43). Ferrara parte forte per recuperare il divario e trascinata da Hasbrouck prima impatta a quota 52 (32′) poi sorpassa sempre ocn il numero 41 (54-55 34′). San Severo accusa il colpo ma è sempre lì, anche quando Hasbrouck s’inventa la tripla del 63-65 (37′) subito impattata da Jones (65-65) che poi con 24″ da giocare realizza il +2, 67-65 e timeout Ferrara. Peric sbaglia la tripla aperta del sorpasso, lotta furibona a rimbalzo e palla che finisce casualmente nelle mani di Hasbrouck che sbaglia una bomba apertissima e lasciando a Di Donato e Ikangi l’onere di chiudere il match dalla lunetta.

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andre Jones 20 (7/11, 1/4), Iris Ikangi 13 (2/3, 2/5), Marco Contento 11 (1/3, 2/5), Chris Mortellaro 10 (5/8, 0/0), Andy Ogide 8 (1/3, 2/4), Michele Antelli 4 (2/4, 0/1), Emidio Di donato 4 (1/1, 0/5), Filip Pavicevic 0 (0/2, 0/0), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 11 / 21 – Rimbalzi: 40 10 + 30 (Emidio Di donato 10) – Assist: 15 (Andre Jones 5)T

op Secret Ferrara: Kenny Hasbrouck 17 (1/3, 4/11), Tommaso Fantoni 15 (7/7, 0/0), Hrvoje Peric 14 (4/8, 1/1), Alessandro Panni 7 (0/2, 1/3), Patrick Baldassarre 4 (1/2, 0/3), Nicolò Dellosto 4 (2/3, 0/2), Federico Zampini 3 (1/3, 0/3), Niccolò Filoni 2 (1/4, 0/2), Pietro Ugolini 0 (0/0, 0/0), Luca Vencato 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Tommaso Fantoni 9) – Assist: 11 (Tommaso Fantoni 4)