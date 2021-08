Sant-Roos e Panathinaikos ancora insieme

Howard Powell Sant-Roos ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con il Panathinaikos.

Il giocatore cubano è arrivato in Grecia la scorsa estate: ha realizzato 7 punti di media in campionato e 7.2 punti in Eurolega, vincendo con il Pana la coppa nazionale.

Sant-Roos ha firmato un nuovo contratto della durata di due anni,