Sapevate che Klay Thompson ha guadagnato più da infortunato che da sano?

Klay Thompson si sta avvicinando al ritorno in campo. La guardia tiratrice dei Golden State Warriors sta finalmente tornando in azione dopo aver saltato due intere stagioni a causa di gravi infortuni. È passato un po’ di tempo, ma Thompson sta tornando e i fan non vedono l’ora di vederlo.

Mentre era infortunato, però, ha fatto una valangata di soldi. Klay ha guadagnato molti denari durante i suoi giorni attivi, ma da quando è infortunato Thompson ha superato l’importo che ha ricevuto mentre era in campo con gli Warriors.

Di recente, Redditor “exs1995” ha condiviso un post interessante sui guadagni di Thompson, rivelando che ha guadagnato quasi 6 milioni dollari in più rispetto al periodo in cui era in campo. Thompson ha guadagnato quasi 79 milioni di dollari fino alle Finals NBA del 2019. Da quel momento in poi ha messo in banca 84 milioni di dollari.

Rookie contract (2011/12-2014/15): $9,860,320 2nd Contract (2015/16-2018/19): $68,978,450 Total until injury in 2019 Finals: $78,838,770 Since being injured: 2019/20: $32,742,000 2020/21: $35,361,360 2021/22: $16,211,282 until now (adjusted for 35 missed games this season) Total since injury in 2019 Finals: $84,314,642

Siamo certi che avrebbe preferito essere in campo con i suoi compagni e provare a vincere un altro titolo ma è un dato di fatto che abbia guadagnato più soldi non giocando che giocando. Però l’importante al momento per tutti i tifosi e anche per la franchigia dei Golden State Warriors è rivederlo in fretta in campo.

