All’inizio di questa stagione Kyrie Irving ha scelto accettare la sua player option per il 2022-23. Lo ha fatto invece di rinunciare a diventare un free agent senza restrizioni. Ciò significa che Irving è sotto contratto con i Brooklyn Nets per la stagione 2022-23. Guadagnerà anche circa 36.503.300 di dollari, a seconda dei vari bonus che ha nel contratto. Qui vedremo quanto sia folle il vero stipendio di Kyrie Irving, supponendo che ottenga circa 400.000 dollari in incentivi e al netto delle tasse.

Come puoi vedere da questo interessante post su dunk, Kyrie Irving non godrà nemmeno della maggior parte dello stipendio che dovrebbe percepire in questa stagione.

Kyrie Irving guadagnerà quasi 37 milioni di dollari nella stagione NBA 2022-2023. Per quanto quella quantità suoni alle orecchie esagerata, verrà decimata da strati di tasse e detrazioni. In primo luogo abbiamo la tassa federale (circa il 37%), seguita dalla tassa dello Stato di New York (circa l’11%). E poi abbiamo la FICA, che sta per Federal Insurance Contributions Act, (circa il 2,4%), Jock Tax (circa il 2,9%) e la Local Tax (vicino al 4%).

I tagli e le detrazioni fiscali complessive che Kyrie Irving assorbirà giocando per i Brooklyn Nets si attestano a circa il 57%. Sta sostanzialmente “perdendo” la maggior parte dei soldi che percepirà a causa di queste tasse e detrazioni. Dopo aver tagliato tutte queste percentuali, prospettiamo che Irving porterà a casa “poco” meno di 16 milioni di dolari.

Sì, è ancora una barcata di soldi ma, considerando le percentuali di ciò che ha “perso”, non possiamo biasimarlo se si sentisse anche solo un po’ frastornato.

Questa è, tuttavia, la realtà per gli atleti professionisti. Come noi, non sono immuni dalle tasse. Lo zio Sam raccoglie, anche dallo zio Drew. Questo è anche il motivo per cui alcuni giocatori preferiscono giocare in alcuni Stati Americani rispetto ad altri.

