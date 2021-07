Sappiamo già chi sarà la prima chiamata assoluta al Draft NBA 2021

Mancano ancora parecchie ore al Draft NBA 2021, che si svolgerà a New York dalle ore 2 italiane in poi. Eppure Adrian Wojnarowski ha già anticipato quale sarà la prima chiamata assoluta, in possesso dei Detroit Pistons. Dopo parecchi giorni di rumors, tra i quali quelli relativi ad una cessione della pick, i Pistons si sarebbero convinti a chiamare Cade Cunningham, considerato il più talentuoso di questa classe.

Non una grossa sorpresa insomma, resta il fatto che Woj è riuscito ad anticiparlo con circa 6 ore di anticipo. Uno scambio della scelta, ha scritto poi il giornalista, rimane possibile qualora arrivasse un’offerta allettante. Se però la chiamata rimarrà a Detroit, la franchigia si regalerà Cunningham, in uscita dall’università di Oregon.

Trade offers to move up the board — including to No. 1 — continue to come, so there’s always the possibility that a proposal could blow the Pistons away. But if they’re taking the pick for themselves at No. 1 tonight, they’re taking Cade Cunningham, sources tell ESPN. https://t.co/qYbIEvOeTL

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2021