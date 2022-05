L’Olimpia Milano, pur essendo ancora in corsa per la vittoria dello Scudetto, sta già pensando a come rafforzarsi in vista della prossima EuroLega, che sarà super agguerrita con l’arrivo anche della potenza Segafredo Virtus Bologna. Il primo nome per il reparto lunghi accostato a Milano è quello di Brandon Davies.

L’americano con passaporto ugandese viene da 3 stagioni al Barcelona e pare aver rifiutato il rinnovo con i blaugrana, come ha scritto il Mundo Deportivo in questo articolo. L’idea di Brandon Davies è di tornare in Italia, a pochi chilometri da quella Varese che l’ha lanciato nel basket europeo, a Milano, appunto.

La trattativa naturalmente non è chiuso ma è ben avviata e probabilmente il nativo di Philadelphia deciderà di sbarcare a Malpensa, probabilmente al posto di Kaleb Tarczewski, in Italia dal 2017 ma mai esploso come in casa A|X Armani Exchange si sarebbero aspettati.

Stiamo a vedere se questa trattativa si concretizzerà o meno, però possiamo dire con certezza che Milano vivrà un’altra estate da grande protagonista di EuroLega. L’obiettivo è tornare alle Final Four. Quest’anno gli infortuni non hanno permesso ciò. Ma l’anno prossimo sotto il Duomo si aureranno che finirà diversamente.

Leggi anche: Benedetta Aghilarre specifica: “Niente schiaffo, solo una pacca sulla coda!”