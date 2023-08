Sarà un’EA7 Milano “Made in Europe”: pochissimi USA a roster

Solitamente le squadre europee puntano moltissimo sui giocatori statunitensi per vincere le competizioni ma così non sarà per l’EA7 Milano, che al momento ha solo 6 extra europei di nascita a roster, di cui 2 con passaporto europeo/Cotonou: Kevin Pangos (che è canadese), Devon Hall, Billy Baron, Shavon Shields (che ha passaporto danese), Alex Poythress (che ha passaporto ivoriano, quindi è equiparato a un europeo) e Kyle Hines. Quindi al momento i visti necessari per il campionato italiano sono solo 4.

Gli altri stranieri a roster sono tutti europei. Maodo Lô e Johannes Voigtmann sono tedeschi, Ismaël Kamagate è francese, Nikola Mirotic è ispano-montenegrino e tutti gli altri sono italiani: Diego Flaccadori, Giordano Bortolani, Nicolò Melli, Guglielmo Caruso, Gianpaolo Ricci e Stefano Tonut.

Questo fa sì che l’EA7 Milano potrà aggiungere altri extracomunitari nel proprio roster per il campionato ma è anche una chiara direzione quella di Ettore Messina: puntare su giocatori che conoscono molto bene il basket europeo o che si sono formati cestisticamente in Europa.

Tra questi non c’è nessuno che non ha giocato almeno una stagione nel Vecchio Continente, sono tutti veterani delle competizioni europee. Il più “americano” di tutti è Willy Caruso, che è tornato dagli States nel 2021, gli altri sono arrivati in Europa massimo nel 2020 (a parte Pangos che ha vissuto una fugace avventura NBA con i Cavs ma senza lasciare chissà quale ricordo).

Leggi anche: “Multiverso ucraino”: il segretario generale della Federbasket ucraina definisce “corrotto” l’arbitro ucraino che accusa di corruzione 2 suoi colleghi