Sardara: “Non sapevo di avere in progetto di lasciare la presidenza, mai dette certe parole”

Nelle ultime ore Stefano Sardara aveva annunciato, ai microfoni di Dinamo TV, come la scorsa stagione potesse essere l’ultima al comando della società sarda: “Nel Natale scorso avevo confidato a chi mi sta vicino che sarebbe stato l’ultimo anno da presidente perché dopo un po’ di anni è giusto cambiare. Poi è arrivata la pandemia e d’estate ci ho riflettuto e ho pensato da tifoso che sarebbe stato un tradimento. In un prossimo futuro resta l’obiettivo di cedere la presidenza, perché la Dinamo non è Stefano Sardara. Ma non adesso, ora dobbiamo riprendere a stare tranquilli”.

Il presidente della Dinamo Sassari questa mattina tramite il suo profilo Twitter ha voluto ribadire la sua posizione, dopo un sottolio errato comparso su un quotidiano sardo: “A fine anno lascerò la presidenza…”

"..non sapevo a fine anno di aver in progetto di lasciare la presidenza. Mai dette le parole riportate dall’@unionesarda, smentite nell’articolo stesso e dalla mia intervista su Dinamo TV. Per il 2021 auguro ai sardi, ai tifosi e alla gente la corretta informazione che meritano. pic.twitter.com/un52i43vov — stefano sardara (@stefanosar) January 2, 2021

