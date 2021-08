Sardara si schiera in difesa di Spissu e rassicura i tifosi

Non si era ancora esposto in prima persona Stefano Sardara su quanto è accaduto in questi due giorni a Marco Spissu.

Alla fine il presidente della Dinamo Sassari è intervenuto sui social network, rassicurando tutti. La questione riguarda cosa accadrà al giocatore azzurro dopo che non ha passato le visite mediche con l’Unicaja Malaga.

In risposta a un tifoso su Twitter, preoccupato per le conseguenze dell’operazione Spissu-Malaga sulla Dinamo, ha commentato quanto segue:

Prima di tutto pensiamo a marco che non merita tutto questo. Poi a noi che non barcolleremo per questo.

Prima di tutto pensiamo a Marco che non merita tutto questo. Poi a noi che non barcolleremo per questo. — stefano sardara (@stefanosar) August 14, 2021