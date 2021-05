Sarunas Jasikevicius: “Alcune cose non ci sono piaciute, l’Eurolega ci sentirà”

Non solo le congratulazioni all’Efes, vincitore con merito dell’Eurolega 2020-21, ma anche qualche strascico di polemica dopo la finale di ieri sera per il Barcellona. Sarunas Jasikevicius, allenatore dei blaugrana, ha lamentato alcune penalizzazioni dalla terna arbitrale, non entrando però nello specifico. Il lituano ha semplicemente detto che il Barça “si farà sentire” con l’Eurolega.

Non voglio mettermi nei casini. Sono infelice riguardo alcune cose. L’Eurolega ci sentirà di sicuro. Non possiamo lasciare le cose così. Ho ricevuto una multa quest’anno perché ho chiesto rispetto per Cory Higgins. Ovviamente c’è più rispetto verso gli avversari. Se prenderò un’altra multa non mi importa. Come ho detto, l’Eurolega ci sentirà.

Probabile che la lamentela di Jasikevicius si basi dunque su un metro arbitrale troppo imparziale in favore dell’Efes, negli ultimi minuti della finale il gioco si è fatto particolarmente fisico. Alla fine l’Efes ha “vinto” la gara dei tiri liberi contro il Barça per 35-29.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.