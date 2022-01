Šarūnas Jasikevičius, coach lituano del Barcelona, si è appena negativizzato dal Covid-19 e alla domanda sul tema ha risposto in maniera abbastanza particolare:

“Tutti interpreteranno le mie parole come vogliono, ma se 10 anni fa mi avessero detto che avrei preso un virus come questo, probabilmente in Lituania saremmo andati a berci due tazze di tè e il giorno dopo saremmo andati a lavorare. Quello sarebbe stato il caso se tutti questi omicron, deltacron, covid e cose del genere non venissero così infiammate (dalla stampa). Non so a chi serva questa cosa, non concordo con la maggior parte di ciò che si sta facendo. Ogni volta che dico queste cose, non lo vedo sui giornali. Probabilmente non sono dichiarazioni che interessano al pubblico”.

Insomma, non il massimo, considerando che sono morte milioni di di persone a causa del Covid. Probabilmente quest’informazione non è arrivata in Lituania.

Sarebbe interessante capire cosa Šarūnas Jasikevičius proporrebbe di fare per evitare che ci fossero così tanti casi e così tanti morti. Probabilmente le tazze di tè non basterebbero a salvare migliaia di persone in terapia intensiva, cosa che medici e infermieri fanno ogni giorno in tutto il mondo.

Fonte: delfi.lt

