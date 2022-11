Sasha Djordjevic torna in panchina. Il coach serbo allenerà la Cina.

Lo ha annunciato egli stesso su Twitter, parlando di una nuova “grande sfida professionale” che affronterà con grande entusiasmo e senso di responsabilità, lavorando duro per raggiungere i massimi traguardi.

It is a great honour to become a Head Coach of Chinese men’s National Team!Big professional challenge accepted with The highest Enthusiasm that equals my personal humbleness and responsability!A lot of work ahead to try to achieve the highest goals possible.🏀💪🇨🇳

— Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) November 16, 2022