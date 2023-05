Sasha Djordjevic chiede di rinviare gara 4 fra Partizan e Real Madrid

Questa sera (4 Maggio) si giocherà gara 4 dei playoff di EuroLega fra Partizan Belgrado e Real Madrid.

Ennesimo atto di una serie pazza, con il clamoroso canestro di Punter a regalare il primo punto al Partizan, capace di vincere anche la seconda sfida a Madrid, quella culminata con l’ormai famosa rissa.

In gara 3 riscatto dei Blancos e ora il quarto match, quello che potrebbe mandare il Partizan alle Final Four o portare la serie alla bella, di nuovo in Spagna.

C’è però chi chiede di rinviare la gara, in virtù dei gravi fatti avvenuti ieri a Belgrado. Un 14enne, infatti, ha sparato all’interno di una scuola elementare, uccidendo otto bambini e un vigilante, prima di essere arrestato. Sasha Djordjevic, leggenda del basket jugoslavo, ex allenatore della Virtus Bologna e ora ct della Cina, ha scritto un tweet chiedendo di spostare la partita. Appello che finora è rimasto inascoltato.