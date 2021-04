Sasha Djordjevic dopo il KO contro Milano: “Sono avvelenato, così non si gioca”

La Virtus Bologna è stata sconfitta nel big match disputato al Forum contro l’Olimpia Milano in serata. Un KO che segue quello, ancora più pesante per importanza, della semifinale di EuroCup. In particolare la formazione bianconera ha giocato un brutto primo tempo, rimontando nel secondo senza però riuscire a compiere il sorpasso. Un atteggiamento duramente criticato da coach Sasha Djordjevic nel post-partita.

Nelle dichiarazioni dopo la gara, pubblicate da Daniele Labanti del Corriere di Bologna, Djordjevic si è detto addirittura “avvelenato” per l’atteggiamento della sua Virtus Bologna, troppo imprecisa e arrendevole nel primo tempo. Parole che pesano, anche visto il momento difficile del club bolognese.

Non so che dire. Due facce di una squadra a cui si chiede sempre di giocare con orgoglio e con coraggio. Se manca quello, non c’è nulla da dire. C’era l’opportunità di giocare contro Milano, la squadra migliore d’Italia. Diciamo sempre che la partita si gioca col coltello tra i denti, ma i denti devi portarli in partita. Altrimenti è una dentiera che hai lasciato a casa. E non è la prima volta che accade, ultimamente. Sono avvelenato perché ci sto mettendo la faccia da quando sono arrivato qua. Ci sto mettendo il mio nome, la mia personalità, quello che so come allenatore, magari poco. Però non posso andare contro qualcosa che sento profondamente mio e giusto da dire. Così non si gioca. Il nostro atteggiamento fisico, soprattutto difensivo, è stato pessimo nel primo tempo.

Nel secondo tempo un’altra faccia di una squadra che giocava con coraggio. Quello che ci vuole: competere e dare il meglio di sé, ma bisogna farlo. Perché il tuo lavoro, essere un giocatore di basket. E se sono un giocatore devo portare quella roba lì. Se no possiamo parlare di tiri liberi sbagliati, 15 palle perse buttate in tribuna perché non c’è il gioco, il sistema… Balle!