Sasha Doncic contro il front office di Dallas: “IPOCRITI! Luka non se lo meritava”

Ci vorrà un po’ per metabolizzare il fatto che ora Luka Doncic sia un giocatore dei Los Angeles Lakers, qualcosa di assolutamente impronosticabile anche solo ieri. Lo sloveno è stato ufficializzato dai giallo-viola nelle scorse ore e nei prossimi giorni rilascerà le proprie prime parole da membro dei Lakers. Nel frattempo a parlare ci ha pensato suo padre, Sasha Doncic, ex giocatore e ora allenatore del Košarkarsko društvo Ilirija, squadra del campionato sloveno.

Doncic Sr ha attaccato frontalmente Nico Harrison e tutto il front office dei Dallas Mavericks, definendo i dirigenti degli “ipocriti”.

“Luka non ha perso nulla con questo scambio. Per lui non è facile, tutto sta andando velocissimo. Il tempo ci dirà di più, ma sono sicuro che sarà un buon cambiamento per lui, sta comunque trasferendosi a Los Angeles. Una città fenomenale con una incredibile tradizione di basket. I Lakers hanno avuto Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, un sacco di superstar, posso dire solo cose positive su di loro” ha iniziato Sasha Doncic parlando con Arena Sport TV, un canale sloveno.

“La loro ipocrisia [dei Dallas Mavericks, ndr] mi fa davvero del male. Penso che Luka non se lo meritasse assolutamente, so che ha sacrificato tanto in questi anni. So che Luka rispettava davvero Dallas, l’intera città, aiutava i ragazzini e non aveva problemi ad andare in ospedale o ad eventi benefici. Ha giocato oltre 100 partite nella scorsa stagione, 40′ a partita, costantemente raddoppiato. Credo sia stata un’ingiustizia da parte di Dallas” ha proseguito il padre di Luka Doncic.

Infine, l’uomo ha dato aggiornamenti sullo stato fisico di suo figlio: Doncic è infatti out dal 25 dicembre a causa di un infortunio muscolare al polpaccio. “L’infortunio è alle spalle, Luka si sta già allenando e tutto va come previsto. Renderà i suoi nuovi compagni addirittura migliori di quanto non siano già. Sarà una motivazione ulteriore, specialmente riguardo la forma fisica”.