Sasha Vezenkov DISASTROSO contro il Monaco: l’MVP di EuroLega si disattiva da Instagram

Sasha Vezenkov ha giocato forse la sua peggior partita stagionale nella partita contro l’AS Monaco alle Final Four di EuroLega. L’MVP della stagione regolare ha segnato appena 7 punti nel match perso dal suo Olympiacos, favorito per la vittoria della coppa, per 78-68.

Vezenkov, tornato al Pireo dopo l’esperienza poco brillante in NBA con i Sacramento Kings, ha avuto problemi di falli ed ha tirato 2/10 dal campo e 0/6 da tre, mentre il suo compagno Evan Fournier (31 punti) sudava sette camicie per tenere in partita l’Olympiacos.

“Non sono stato come avrei dovuto essere, ma non posso tornare indietro. Non posso farci nulla. Credetemi, vorrei tornare indietro e rimediare. So che abbiamo deluso la gente, la nostra gente, ciò che siamo. Tutti coloro che hanno creduto in noi quest’anno. Non abbiamo giocato bene. Quando prima mi hanno parlato di fortuna, di destino, di tutto il resto, ero molto in disaccordo. È stata colpa nostra, gli altri erano più preparati. Lo sport è così, in questo momento mi sento vuoto. Non ho giocato bene. Non riesco a parlare di basket ora, volevamo vincere e non abbiamo reagito come dovevamo. Monaco ha giocato più duro di noi, lo hanno dimostrato lungo tutta la partita. Hanno dato tutto e lo desideravano di più, hanno vinto con merito” ha commentato un distrutto Vezenkov.

A distanza di poche ore dalla sconfitta, Sasha Vezenkov ha poi temporaneamente disattivato il suo profilo Instagram. Un gesto silenzioso ma eloquente. Questa scelta di sparire dai social media sembra essere un modo per proteggersi da un momento di forte delusione personale e professionale.