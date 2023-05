Sasha Vezenkov ha vinto l’MVP della stagione di EuroLega

A poche ore dall’inizio delle Final Four di Kaunas, che vedranno anche il suo Olympiacos in campo, Sasha Vezenkov è stato nominato MVP della stagione regolare di EuroLega. Il lungo bulgaro, dopo un ottimo EuroBasket, è stata la star del Pireo che è tornato a giocarsi la coppa per il secondo anno di fila. Vezenkov ha segnato 17.2 punti di media con 6.8 rimbalzi, risultando il miglior marcatore della stagione e il secondo miglior rimbalzista dietro a Lessort.

Your 𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗠𝗩𝗣 𝗦𝗮𝘀𝗵𝗮 𝗩𝗲𝘇𝗲𝗻𝗸𝗼𝘃! 🏆

He looks to bring home one more piece of hardware before the weekend is over 👀

Take a look at how Vezenkov earned the award this season👇#F4GLORY pic.twitter.com/pXTlOtwmsy

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 18, 2023