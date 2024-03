L’MVP dell’EuroLega 2023, Sasha Vezenkov, ha dato il suo voto alla superstar dell’AS Monaco, Mike James, come vincitore del premio per questa stagione. Vezenkov è stato nominato MVP l’anno scorso come giocatore dell’Olympiacos Pireo prima di passare in NBA con i Sacramento Kings.

“Per come la vedo io, credo che sia il momento di Mike James di vincere l’MVP”, ha dichiarato Vezenkov a Michalis Stefanou di Eurohoops. “È diventato anche il miglior marcatore di tutti i tempi in EuroLega. C’è anche Facu Campazzo, ovviamente, ma non si è distinto nelle ultime partite”.

🌟🗣 Last year's Euroleague MVP has spoken. Do you all agree with Sasha Vezenkov? pic.twitter.com/TYPt3ATjeP — Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 23, 2024

Mike James è fino a questo momento il capocannoniere dell’EuroLeague con 19 punti. Ha anche 5 assist e 4,4 rimbalzi, mentre il Monaco è a pari merito con Panathinaikos Atene e Barcellona al secondo posto in classifica.

Insomma, vedendo i numeri e la posizione in classifica, ci sembra abbastanza impossibile non dare ragione a Sasha Vezenkov su chi deve vincere il prossimo MVP, ovvero Mike James.

L’anno scorso, durante l’ultima parte della stagione regolare di EuroLeague, l’allora MVP in carica Nikola Mirotic aveva detto che Vezenkov era il prescelto. Pochi mesi dopo la sua dichiarazione, il bulgaro è stato ufficialmente nominato MVP durante i festeggiamenti delle Final Four a Kaunas.

