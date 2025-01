Sasha Vezenkov STRARIPANTE: sfiorato il record di punti dell’EuroLega

In una serata memorabile al Pireo, Sasha Vezenkov ha offerto una prestazione straordinaria, guidando l’Olympiacos a una schiacciante vittoria per 112-69 sul Bayern Monaco. Il 29enne bulgaro ha totalizzato 45 punti in 35 minuti, con percentuali impeccabili: 10/10 da due punti, 8/10 da tre e 1/1 ai tiri liberi. A questi numeri ha aggiunto 7 rimbalzi e 2 assist, raggiungendo un indice di valutazione (PIR) di 52, stabilendo un nuovo record per il club greco.