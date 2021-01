Sassari batte Pesaro e aggancia Brindisi al secondo posto

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Carpegna Prosciutto VL Pesaro 99-74

(23-19; 21-22; 28-20; 27-13)

Quinta vittoria consecutiva e settima delle ultime otto per la Dinamo Sassari che batte 99-74 la Carpegna Prosciutto Pesaro e aggancia Brindisi al secondo posto in classifica (i pugliesi hanno però una gara in meno rispetto alla Dinamo). Sassari tornerà in campo mercoledì contro il Galatasaray dove cercherà di ottenere il pass per il secondo turno della Basketball Champions League. Pesaro, invece, domenica sfiderà Cantù.

Nei primi minuti del match le due squadre si rispondono colpo su colpo e a 3’30” dall’inizio del match Pesaro è avanti 6-9. Spissu e Bilan si caricano sulle spalle l’attacco sassarese e la Dinamo prima si riporta in vantaggio (11-9), poi con la tripla di Krušlin va sul +5: 19-14. Filloy tiene a contatto Pesaro (21-19), ma il fallo di Serpilli a 7 decimi dalla fine regala a Katić due tiri liberi e il playmaker croato chiude il primo quarto sul 23-19.

Nel secondo periodo Krušlin porta Sassari sul +7 (26-19) e dopo il tentativo di rimonta marchigiano (26-24), la Dinamo, con il canestro di Treier vola sul +8: 32-24. I ragazzi di coach Pozzecco non trovano più la via del canestro e Pesaro ne approfitta tornando a -3: 32-29. Bendzius e Spissu da una parte, Drell e Robinson dall’altra tengono il match in equilibrio e a 2′ dalla fine del primo tempo Sassari è avanti 38-35. Gli ultimi due minuti scivolano via senza nessuna particolare emozione e all’intervallo la Dinamo è avanti 44-41.

Al ritorno dagli spogliatoi la Dinamo entra più concentrata e con i liberi di Bilan va sul +10: 53-43. Filipovity firma il -7, ma Sassari controlla il vantaggio e la tripla di Spissu vale il 60-49. L’ex Roma Robinson prova a ridurre il gap, ma ancora una volta Sassari non molla la presa e con un mi parziale di 5-0 si porta sul +14: 70-56. Filipovity con una schiacciata da Top 10 e una tripla si carica sulle spalle l’attacco pesarese e al 30′ la Dinamo è avanti 72-61.

Nel quarto periodo Burnell e Katić rispondono presenti e regalano alla Dinamo il +15 (76-61) costringendo coach Repeša al timeout. Pesaro nonostante il timeout del coach croato non riesce a reagire e la Dinamo ne approfitta: 84-65. Gli ultimi minuti sono autentico garbage time e Pozzecco concede minuti a Gandini, Re e Sanna. La Dinamo aumenta il gap fino al +27 (96-71). La tripla di Serpilli e l’1/2 dalla lunetta di Chessa chiudono il match sul 99-74.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Krušlin 15, Bendzius 16, Spissu 9, Gentile 10, Treier 10, Chessa 1, Burnell 17, Gandini 0, Re 1, Sanna 0, Bilan 14, Katić 6

Carpegna Prosciutto VL Pesaro: Filloy 13, Zanotti 5, Drell 16, Robinson J. 5, Cain 3, Calbini 0, Robinson G. 10, Basso 0, Filipovity 13, Serpilli 9

Foto in evidenza: championsleague.basketball

