Sassari batte Tortona e vola in finale

Bertram Yachts Derthona Tortona – Dinamo Banco di Sardegna Sassari

(23-19; 21-25; 19-17; 20-23)

Al termine di un match combattuto e decisivo solo all’ultima azione, la Dinamo Sassari batte 83-84 la Bertram Yachts Tortona e ottiene il pass per la finale, che si giocherà domani.

I sassaresi affronteranno la vincente di Olimpia Milano-Virtus Bologna.

Le due squadre, come spesso accade nelle prime partite stagionali, partono molto contratte e a metà del primo quarto il punteggio è in perfetta parità (10-10), con Daum e Jones sugli scudi. Il gioco da 3 punti di Daum vale il primo vantaggio del match di Tortona, ma Sassari resta lì e con Onuaku rimette la testa avanti: 13-15. Negli ultimi minuti del quarto Tortona prova a creare il primo parziale del match e al 10′ i piemontesi sono avanti 23-19.

Il secondo quarto segue il filone dei primi 10′ e le due squadre si rispondono colpo su colpo (25-27 al 13′ e 31-31 al 15′). Harper e Christon regalano a Tortona il +6, ma Sassari non molla la presa e con i canestri di Onuaku e Bendzius rimette tutto in parità con il 44-44 con cui le due squadre vanno all’intervallo.

Al ritorno dagli spogliatoi le due squadre tardano a trovare la via del canestro e si sblocca con due triple di Christon che porta Tortona sul +6, costringendo coach Bucchi a chiamare il minuto di sospensione: 50-44.

All’uscita dal timeout, Daum da 1/2 dalla lunetta, ma Sassari risponde presente e le triple di Gentile e Robinson riportano la Dinamo in vantaggio: 53-54. Christon e Filloy da una parte e Bendzius e Robinson dall’altra tengono il match in perfetto equilibrio e al 28′ è ancora perfetta parità: 58-58. Nei minuti finali la musica non cambia e all’ultimo mini intervallo Tortona è avanti di soli due punti: 63-61.

Nel quarto periodo, come successo all’intervallo, le due squadre sbagliano tanto in fase offensiva e Sassari, con la tripla di Krušlin, macchiata dal flopping del croato, vale il nuovo vantaggio per i sardi. Filloy dalla lunetta rimette tutto in parità (64-64) e il match, nei minuti successivi, continua a essere sul punto a punto (73-74). Le due squadre smuovono il tabellino solo dalla lunetta, ma è Bendzius a segnare il primo canestro dal campo con la tripla del +2 a 1’30” dalla fine (79-81). Nell’ultimo minuto prima il solito Semaj Christon realizza il canestro della parità, poi Harper firma il +2 con 15″ da giocare: 83-81. Dopo il timeout, Bendzius dopo appena 4″ realizza il 23esimo punto con la tripla del +1: 83-84. Nei secondi finali Tortona ha una doppia opportunità per vincere la gara, ma il tiro di Christon viene stoppato da Onuaku.

Bertram Yachts Derthona Tortona: Christon 25, Harper 6, Daum 23, Cain 4, Filoni 0, Mortellaro NE, Candi 6, Janković NE, Filloy 7, Severini 5, Radosević 7

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Robinson 18, Krušlin 10, Bendzius 23, Gentile 7, Onuaku 9, Jones 7, Pisano NE, Piredda NE, Dowe 8, Gandini 0, Raspino 0, Diop 2