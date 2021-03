Sassari ci prova, ma cade a Zaragoza: eliminazione a un passo per la Dinamo

Casademont Zaragoza – Dinamo Banco di Sardegna Sassari 105-88

(20-31; 31-21; 26-17; 28-19)

La Dinamo Sassari dopo la vittoria contro Cremona cade in Spagna in Basketball Champions League e rimane così ferma a 0 vittorie dopo 3 partite. I ragazzi di coach Pozzecco, ora a un passo dall’eliminazione, giovedì voleranno in Germania per la sfida proibitiva contro il Bamberg. Nelle file di Sassari, da segnalare ancora le assenze di Marco Spissu e Toni Katič e il rientro, anche se con soli 4′ sul parquet, di Kaspar Treier.

Nei primi minuti del match Sassari soffre tanto a rimbalzo, ma con i canestri di Happ e Bilan riesce a rimanere a contatto e al 4′ è avanti 10-12. Sulaimon pareggia a quota 12, ma la Dinamo trova con continuità il fondo della retina e la tripla di Krušlin vale il +7: 18-25. Nella seconda parte del quarto è Sassari a fare la voce grossa a rimbalzo e nonostante il timeout di coach Santos Hernández, la Dinamo chiude il primo quarto sul 20-31.

Il secondo periodo si apre con un mini parziale di 4-0 per Zaragoza, che costringe coach Pozzecco a chiamare subito il timeout. Krušlin prova a ridare fiato a Sassari, ma i padroni di casa provano a prendere in mano le redini del match e la tripla allo scadere dei 24″ di Harris porta Zaragoza sul -4. Sassari non riesce a trovare la continuità del primo quarto e dopo soli 3′, Zaragoza con la schiacciata in contropiede di Wiley, pareggia i conti a quota 35. Pozzecco redarguisce i suoi nel secondo e ultimo timeout del primo tempo, ma Zaragoza non molla la presa e il solito Harris firma il nuovo vantaggio spagnolo (37-35). Ennis da una parte e Bendzius dall’altra tengono il match in equilibrio e al 17′ Sassari è avanti 46-47. Gli ultimi minuti del quarto sono tutti all’insegna dell’equilibrio e si va all’intervallo sul 51-52 per i ragazzi di coach Pozzecco.

Nei primi minuti del terzo quarto le due squadre si rispondono colpo su colpo e il match continua a essere giocato sul punto a punto: 58-59 al 27′. La Dinamo inizia a sentire la stanchezza e Zaragoza ne approfitta: Hilnason porta Zaragoza avanti, poi tenta l’allungo e a 3′ dalla fine del terzo quarto i padroni di casa sono avanti 69-63. Bilan accorcia sul -4, ma l’inerzia del match è tutta nelle mani di Zaragoza che con il canestro di Wiley trova la doppia cifra di vantaggio: 76-65. Il quarto scivola via senza nessuna particolare emozione e al 30′ Zaragoza è avanti 77-69.

Nel quarto periodo Brussino trova subito la tripla del +11 spagnolo, ma Sassari non vuole mollare e con 5 punti consecutivi di Happ torna a -6: 80-74. Dopo il nuovo +11 di Wiley, Burnell prova a caricarsi sulle spalle l’attacco sassarese e a 5’52” dalla fine, Sassari è sotto di soli 5 punti: 84-79. Dopo il canestro dell’ala ex Cantù, Zaragoza sale d’intensità in entrambe le metà campo e la Dinamo crolla definitivamente: 93-79. Gli ultimi 3′ sono autentico garbage time e Zaragoza vince 105-88.

Casademont Zaragoza: Harris 17, Brussino 11, San Miguel 5, Wiley 14, Ennis 18, Sulaimon 16, Barreiro 0, Fernández 2, Font 5, Benzing 10, Hlinason 7, Garcia 0

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Treier 0, Krušlin 8, Happ 17, Burnell 14, Gentile 10, Sanna NE, Bilan 17, Chessa 6, Martis 0, Bendzius 16, Gandini 0

Foto in evidenza: www.championsleague.basketball

