Sassari comanda dall’inizio alla fine, vittoria esterna sul campo di Brescia

Pallacanestro Brescia – Dinamo Sassari 82-94

(16-29; 26-24; 15-21; 25-20)

Sassari rialza la testa dopo tre sconfitte consecutive, passando sul campo di una Brescia sempre più in caduta libera: lo spiazzante avvio degli uomini di Pozzecco di 14-0 spiana la strada verso la vittoria, con i padroni di casa che non riescono a mai a riaprire i conti a causa della prestazione poco confortante dalla lunga distanza e delle rivedibili scelte offensive.

Spissu apre il match nel migliore dei modi con 8 punti che spingono Buscaglia al timeout dopo appena 74 secondi. Burnell prosegue il momento favorevole per la formazione isolana sul 14-0 prima che Burns smuova il tabellino dei padroni di casa; Kalinoski dimezza lo svantaggio e stavolta tocca a Pozzecco ricorrere al timeout. Sassari prova a correre mantenendo l’attacco fluido ed efficiente e con Kruslin pesca il 16-29 che chiude la prima frazione. Gli ospiti mantengono saldamente le redini della gara sfruttando le disattenzioni difensive della Leonessa sui tagli e a rimbalzo offensivo (27-39): i padroni di casa le provano tutte per riuscire a trovare un po’ di spirito, ma i sardi non cedono un metro e vanno all’intervallo sul 42-53.

Al rientro in campo, il copione della gara non cambia con la Dinamo che non concede nulla agli avversari: stavolta è Bendzius a favorire il momento positivo della formazione sarda, con Brescia che perde fiducia e costruisce tiri poco in ritmo in attacco e subisce l’ennesimo 7-0 di parziale per il massimo vantaggio ospite (51-70). Sul 57-74 che chiude la terza frazione, la partita sembra già in cassaforte per gli uomini di Pozzecco: Brescia commette troppi errori e Sassari archivia la partita per 82-94.

BRESCIA: Bertini ne, Vitali ne, Parrillo, Chery 6, Bortolani 11, Wilson 2, Willis 22, Crawford 10, Burns 10, Kalinoski 16, Moss 3, Sacchetti 2

SASSARI: Spissu 11, Bilan 14, Treier 4, Chessa ne, Kruslin 8, Happ 10, Katic 7, Re ne, Burnell 14, Bendzius 20, Gandini ne, Gentile 6

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014