Sassari crolla dal +16 e viene sconfitta dal Prometey

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Prometey 79-87

(22-13; 22-25; 19-27; 16-22)

Eliminazione sempre più vicina per la Dinamo Sassari in Basketball Champions League: i sassaresi infatti sono stati sconfitti per 79-87 dal Prometey al termine di un match che ha visto i sassaresi dominare i primi due quarti, per poi però farsi recuperare ben 16 punti di vantaggio. Ora i sassaresi dovranno necessariamente ribaltare la differenza canestri in Ucraina, per continuare a sperare nel passaggio del turno.

Harrison firma i primi due punti del match, ma la Dinamo guidata da Bendzius e Clemmons trova l’immediata reazione realizzando un parziale di 10-0, costringendo coach Ginzburg al timeout: 10-2. Sydorov interrompe il digiuno della compagine ucraina e il Prometey torna a contatto: 13-11. Logan e Burnell si prendono sulle spalle l’attacco sassarese e al primo mini intervallo Sassari è avanti 22-13.

Nel secondo quarto la musica non cambia ed è sempre Sassari ad avere in mano il pallino del match: 27-15 dopo la tripla di Logan. Dowe porta Prometey a -7 (27-20), ma ancora una volta la Dinamo risponde presente e con la tripla di Bendzius ottiene il +16: 36-20. Dowe prova a caricarsi sulle spalle l’attacco ucraino e dopo il -12 costringe coach Cavina al timeout (38-26). Gli ospiti, nei minuti finali del quarto recuperano ulteriore gap e chiudono il primo tempo sotto di soli 6 punti: 44-38.

Al ritorno dagli spogliatoi, il Prometey torna più concentrato e con la tripla di Harrison gli ucraini rimettono la testa avanti dopo 20′: 46-47. Sassari non riesce a trovare la via del canestro e la tripla di Kennedy vale il +4: 46-50 (break di 10-30 dal momento del massimo vantaggio sassarese). Battle e Mekowulu ridanno fiducia a Sassari e con i liberi di Burnell la Dinamo rimette la testa avanti: 57-56. Nei minuti finali del quarto le due squadre si rispondono colpo su colpo e al 30′ il parziale del PalaSerradimigni è di 63-65 in favore degli ospiti.

Nell’ultimo e decisivo periodo, il match continua a essere sul punto a punto e a 7’30” dalla fine Sassari è avanti 70-69. Treier è il principale terminale offensivo della Dinamo, ma la partita fatica a decollare e rimane in perfetto equilibrio: 74-74 al 36′. Evans porta il Prometey sul +2, Logan perde un pallone sanguinoso in attacco e gli ospiti si portano a +4 con 3’19” da giocare (74-78). La Dinamo non segna e Prometey, con i liberi di Evans, ne approfitta per chiudere definitivamente il match: 74-83. I padroni di casa provano più volte a rendere meno pesante il gap, ma Prometey controlla senza alcun patema fino al 79-87 finale.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Sanna NE, Logan 11, Clemmons 13, Gandini 0, Treier 14, Burnell 14, Bendzius 14, Mekowulu 3, Gentile 0, Battle 10, Diop NE, Borra NE

Prometey: Dowe 17, Harrison 16, Bilan 4, Evans 7, Lukashov 0, Lypoovyy 2, Belikov NE, Tykhonov NE, Kennedy 17, Stephens 10, Petrov 0, Sydorov 14

Immagine in evidenza: www.championsleague.basketball