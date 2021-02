Sassari eliminata, Jason Burnell si scusa: “Ho deluso allenatori e compagni”

La Dinamo Sassari ieri sera ha subito una cocentissima eliminazione per mano della VL Pesaro al primo turno delle Final Eight di Coppa Italia. Tra i primi a commentare il KO c’è stato l’americano Jason Burnell, il quale su Twitter si è scusato con compagni e allenatori per la propria brutta prestazione. Burnell ha chiuso con 17 punti, tirando 6/14 dal campo e 4/6 da tre punti: in particolare il giocatore si riferisce all’inizio della partita, nel primo quarto ha tirato 1/5.

“Mi prendo tutte le responsabilità per la sconfitta di ieri sera… Ho deluso i compagni e gli allenatori, ho iniziato molto male ed è colpa mia. Posso promettere che non succederà di nuovo. Forza Dinamo” ha scritto Burnell.

I Take Full Responsibility for the loss last night.. I let my teammates and coaches down had a real slow start that’s on me. I can promise you it will not happen again.. FORZA DINAMO 💙

— Jason Burnell (@ProClip14) February 13, 2021