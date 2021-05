Sassari, la squadra è con Pozzecco: bel gesto dopo la vittoria su Brindisi

Vittoria con dedica a coach Gianmarco Pozzecco, grande assente della Dinamo Sassari nella trasferta di Brindisi. Assente non per sua volontà, ma perché sospeso per volere di Stefano Sardara per una decina di giorni per motivi disciplinari. Se l’allenatore ha seguito sui social i suoi ragazzi, questi ultimi gli hanno mandato un messaggio inequivocabile dopo la sirena finale. Negli spogliatoi, i giocatori della Dinamo si sono fatti fotografare mostrando i muscoli, il gesto fatto dal Poz un anno fa contro Milano e ormai diventato uno dei suoi emblemi.

La foto è stata condivisa sui social da Miro Bilan, con la caption: “Questa vittoria è per te, amico mio!”. Un messaggio anche alla dirigenza: la squadra è con Pozzecco.

Foto: FIBA

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.