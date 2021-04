Sassari perde anche in Germania e saluta la Champions League

Brose Basket Bamberg – Dinamo Banco di Sardegna Sassari 92-86



(15-28; 22-20; 28-19; 27-19)

Quarta sconfitta in quattro partite per la Dinamo Sassari, nel secondo turno di Champions League che perde in Germania contro il Bamberg e viene eliminata dalla competizione. Per la Dinamo tanti rimpianti vista la sconfitta all’ultimo secondo subita contro Nymburk alla seconda giornata e le ultime due partite giocate senza giocatori importanti come Spissu, Katić e, oggi, Krušlin.

Bendzius e Gentile portano Sassari sullo 0-5 e i ragazzi di coach Pozzecco, fin dalle prime battute del match provano subito a scappar via: 2-10. Vitali sblocca l’attacco tedesco, ma l’inerzia del match è tutta nelle mani della Dinamo, che al 5′ è avanti 4-16. Sassari gioca bene in entrambe le metà campo e Bamberg non riesce a entrare in partita, nonostante le rotazioni limitate dei sassaresi e la tripla di Gentile vale il +14: 9-23. L’ex Cantù firma anche il +16 sassarese, prima di un mini parziale di 6-0 del Bamberg, che costringe di fatto Pozzecco a chiamare timeout: 15-25. Il quarto si chiude poi con la tripla di Treier che vale il 15-28.

Il primo canestro arriva dopo quasi 2’30” con una schiacciata di Kravish, che riporta Bamberg a -11, ma Sassari controlla il vantaggio e al 14′ è avanti 20-32. Bamberg sbaglia tanto in fase offensiva e si affida al solo Michele Vitali e la Dinamo prova scappar via e il canestro di Bilan vale il 23-39 con coach Roijakkers costretto a chiamare timeout. L’ex Vitali è una vera e propria spina nel fianco per la difesa sassarese e anche grazie a qualche rimbalzo offensivo, Bamberg prova a ricucire il vantaggio e con la tripla di Sengfelder si porta i tedeschi a -12: 33-45. di La tripla Bendzius e i canestri di Thompson e Sengfelder chiudono il primo tempo sul definitivo 37-48.

Al ritorno dagli spogliatoi, Bamberg rientra più concentrato e con un parziale di 11-2, trascinata da Fieler e Hall, torna subito sul -2: 48-50. Coach Pozzecco chiama timeout e la Dinamo prova nuovamente a scappar via: 54-62 dopo la tripla di Chessa. Bendzius tiene Bamberg a distanza, ma nell’ultimo minuto del terzo quarto con un mini parziale di 5-0 i tedeschi chiudono il terzo quarto sotto di 2: 65-67.

Nel quarto e decisivo periodo, le due squadre si rispondono colpo su colpo e a 7′ dal termine Sassari è avanti 69-72. Bilan porta Sassari sul +5, ma Bamberg ne ha di più e a 4’45” Fieler firma il -1: 75-76. I tedeschi hanno più volte la palla del primo vantaggio del match, ma non riescono a sfruttarla fino al 37′ con i liberi dell’ex Vitali, che con un perfetto 2/2 dalla lunetta regala al Brose il 79-78. Quattro punti consecutivi di Burnell riportano Sassari in vantaggio, ma ancora una volta i padroni di casa non mollano la presa e rispondono presenti: 86-84. Nell’ultimo minuto di gioco Bilan firma la parità a quota 86, ma Sassari sbaglia in difesa e Fieler schiaccia in facilità il nuovo +2 Bamberg: 88-86. Gentile, anche complice forse un’interferenza a canestro non fischiata, sbaglia il canestro del pareggio e anche in virtù del fallo tecnico fischiato allo stesso Gentile per proteste, Bamberg ai liberi chiude definitivamente il match sul 92-86.

Brose Basket Bamberg: Larson 6, Lockhart 12, Ruoff 0, Thompson 8, Vitali 17, Fieler 7, Bacoul NE, Hundt 0, Kravish 15, Ogbe 2, Sengfelder 9, Hall 16

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Burnell 15, Chessa 5, Gandini 0, Gentile 13, Treier 8, Bendzius 15, Bilan 20, Happ 10, Krušlin NE, Martis NE, Sanna NE

Fonte foto in evidenza: championsleague.basketball

