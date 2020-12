Sassari rimonta dal -18 e vince: sconfitta Brescia

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Germani Basket Leonessa Brescia 100-87

(15-31; 26-15; 30-23; 29-18)

Grazie a un ottimo secondo tempo, la Dinamo Sassari batte la Germani Brescia per 100-87 e ipoteca così le Final Eight di Coppa Italia. Nella prossima giornata Sassari sfiderà Reggio Emilia, mentre Brescia se la vedrà nel derby contro Cremona.

Bilan e Bendzius portano Sassari sul 4-0, ma Brescia, trascinata da Chery e Moss entra subito in partita e con un parziale di 0-12, vola sul 4-12. Bilan e Spissu firmano un contro parziale di 6-0, che permette a Sassari di tornare a contatto, ma Brescia amministra il vantaggio: 12-21 dopo la tripla e il 2/2 dalla lunetta di Bortolani. Gli ospiti con Restić e Moss si portano sul +14 e il primo quarto termina con i ragazzi di coach Buscaglia saldamente avanti nel punteggio: 15-31.

Il canestro di Ristić vale il +18 bresciano, ma Sassari prova in qualche modo a rientrare in partita e con Bendzius i padroni di casa accorciano a -12: 26-38. Cline con una tripla allo scadere dei 24″ riporta Brescia sul +15, ma la Dinamo prova a prendere in mani le redini del match e le triple di Bendzius e Spissu valgono il -7: 36-43. Il quarto scivola via senza nessuna particolare emozione e all’intervallo Brescia è avanti 41-46.

Bendzius riporta Sassari subito sul +3 (43-46), però la Dinamo perde la concentrazione degli ultimi minuti del secondo quarto e Brescia ne approfitta: 43-52 dopo il canestro di Crawford. Brescia con il canestro di Kalinoski si porta sul +11 (47-58), ma Bilan e Spissu si caricano sulle spalle l’attacco sassarese e guidano la nuova rimonta: 56-58. Il solito Moss sblocca, con un canestro e fallo Brescia, ma Bendzius e Gentile rispondono presenti e firmano la parità: 61-61. La Dinamo aumenta la propria intensità difensiva e con Burnell, in campo aperto, torna in vantaggio dopo il 4-0 iniziale. Krušlin firma il +4 e il terzo quarto termina 71-69.

Il quarto periodo, sulle ali di Krušlin e Gentile, la Dinamo si porta sulla doppia cifra di vantaggio e costringe coach Buscaglia a chiamare timeout: 80-69. Dopo il +13 firmato da Treier, Burns dalla lunetta realizza i primi punti di Brescia del quarto, ma l’inerzia del match rimane nelle mani di Sassari che al 35′ è avanti 86-73. La Germani aumenta l’intensità difensiva e mette in difficoltà la Dinamo e dopo la rubata di Chery e il successivo canestro di Burns, gli ospiti accorciano a -9: 86-77. Gentile (poi uscito per 5 falli) e Spissu ridanno fiato a Sassari e a 2’30” dalla fine, la Dinamo è avanti 91-81. Sassari, anche complici i falli tecnici fischiati a Crawford e Sacchetti (espulso per doppio tecnico), amministra senza troppi patemi il vantaggio e vince 100-87.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Katić 0, Krušlin 12, Treier 2, Gentile 11, Bilan 19, Gandini NE, Re NE, Tillman 2, Devecchi NE, Burnell 13, Bendzius 18, Spissu 23

Germani Basket Leonessa Brescia: Bortolani 10, Moss 16, Burns 15, Crawford 8, Parrillo 0, Chery 11, Ristić 4, Sacchetti, Cline 17, Vitali NE, Ancellotti NE, Kalinosky 3

Nato a Sassari e qui laureato in Filologia, Industria Culturale e Comunicazione.