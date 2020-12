Sassari spreca il matchpoint qualificazione: al PalaSerradimigni vince il Bakken Bears

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Bakken Bears 71-93

(29-19; 8-22; 20-27; 14-25)

Sconfitta a sorpresa della Dinamo Sassari che perde la sua prima partita stagionale in Basketball Champions League contro il Bakken Bears. Con questa sconfitta i sassaresi sprecano la grande opportunità di timbrare il pass per il turno successivo e ora il tutto si deciderà nelle difficili trasferte di Istanbul e Tenerife.

Parte meglio la Dinamo che trascinata da uno scatenato Bendzius si porta subito sul 13-4. Peterson riporta a -6 gli ospiti, che provano a rimanere aggrappati al match: 16-11 dopo i liberi di Diouf. La Dinamo stringe le maglie in difesa e i canestri di Burnell e Bendzius riportano Sassari sul +9: 20-11 a 5’30”. Ongwae regala al Bakken Bears il -6, ma la Dinamo con un ottimo finale di quarto si porta sul +13 (29-16). Il quarto si chiude con la tripla di Darboe che vale il definitivo 29-19.

Nel secondo periodo entra meglio il Bakken Bears che grazie a un parziale di 0-8 (0-11 totale) si riporta a contatto: 29-27. Gentile sblocca l’attacco sassarese, ma il match continua a essere equilibrato e senza parziali degni di nota: 34-32. La Dinamo non riesce però ad avere continuità in fase offensiva e gli ospiti ne approfittano: prima impattano a quota 34 con il canestro di Peterson, poi Ongwae e lo stesso Peterson portano i danesi sul +4: 34-38. Tillman firma il -2, ma il Bakken conserva il vantaggio e va al riposo avanti 37-41.

Bilan pareggia subito il match, ma ancora una volta, anche grazie ai numerosi rimbalzi offensivi il Bakken Bears riesce a riprendere in mano le redini del match e la tripla di Diouf vale il +9: 43-52. Bendzius prova a caricarsi sulle spalle l’attacco sassarese, ma Darboe ed Evans rispediscono indietro ogni tentativo di rimonta avversario: 51-61. La Dinamo torna a -6, ma anche complice il fallo antisportivo fischiato a Bendzius i danesi rimangono sulla doppia cifra di vantaggio e la tripla di Diouf vale il +13: 55-68. Il canestro di Bilan chiude il terzo quarto sul 57-68.

Nell’ultimo e decisivo quarto la Dinamo prova più volte a tornare in partita grazie ai canestri di Burnell e Krušlin (64-71), ma Jukić e uno scatenato Stephens danno al Bakken Bears il massimo vantaggio sul +16 che chiude virtualmente il match: 64-80 al 36′. Nei minuti finali la Dinamo continua ad avere difficoltà in fase offensiva e gli ospiti ne approfittano per aumentare ulteriormente la forbice tra le due squadre: al 40′ il tabellone del PalaSerradimigni recita il punteggio di 71-93 in favore del Bakken Bears.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Spissu 3, Bilan 8, Treier 0, Krušlin 6, Devecchi NE, Katić 5, Re NE, Burnell 16. Bendzius 17, Gandini NE, Gentile 10, Tillman 6

Bakken Bears: Mollgaard NE, Harbo NE, Darbo 4, Evans 11, Peterson 11, Jukić 13, Diouf 15, Ongwae 16, Sahlertz NE, Mortensen 0, Stephens 15

Fonte foto in evidenza: championsleague.basketball

