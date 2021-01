Sassari sprofonda alle Canarie: Tenerife vince nettamente contro la Dinamo

Iberostar Tenerife – Dinamo Banco di Sardegna Sassari 115-85

(29-15; 21-28; 32-24; 33-18)

Sconfitta pesante quella maturata dalla Dinamo Sassari alle Isole Canarie contro l’Iberostar Tenerife. I ragazzi di coach Pozzecco sono stati infatti sconfitti per 115-85 dagli spagnoli e hanno rinviato, ulteriormente, l’appuntamento con la qualificazione al secondo turno della Basketball Champions League. La Dinamo ora è infatti costretta a vincere contro il Galatasaray a Istanbul o sperare nella sconfitta del Bakken Bears contro Tenerife.

Parte bene la Dinamo che, dopo il canestro di Gentile si porta subito sullo 0-7. La reazione di Tenerife non tarda però ad arrivare e Guerra e Cavenaugh firmano la rimonta dei padroni di casa che si portano avanti sul 9-7. Bilan interrompe il parziale degli spagnoli, ma l’inerzia del match rimane tutta nelle mani di Fitipaldo e compagni, che dopo il canestro dell’ex Capo d’Orlando allungano sul 18-11. Burnell dalla lunetta regala il -7 a Sassari, ma Tenerife tira con alte percentuali e Doornekamp firma il 25-12 all’8′. I padroni di casa, nonostante il timeout chiamato da coach Pozzecco amministrano il vantaggio e al 10′ sono avanti 29-15.

Nei primi minuti del secondo quarto Tenerife controlla saldamente il vantaggio (36-21) grazie ai canestri di Huertas e Shermadini. La Dinamo però non molla la presa e, nonostante l’infortunio occorso a capitan Devecchi, dopo la tripla di Treier va a -8: 39-31. Tenerife non riesce a trovare la via del canestro con la stessa fluidità del primo quarto e al 17′ è avanti di soli 3 punti: 39-36. Guerra realizza il +5 e negli ultimi 3′ del primo tempo gli spagnoli tentano un nuovo mini allungo: 50-43 all’intervallo.

Al ritorno dagli spogliatoi Fitipaldo porta Tenerife subito sul +9, ma la Dinamo riesce a rimanere a contatto e il canestro e fallo di Gentile vale il -4: 52-48. Rodriguez e Fitipaldo da una parte e Burnell e Gentile dall’altra si rispondono colpo su colpo e al 23′ il punteggio recita 58-52. La Dinamo, come successo nel primo quarto, non riesce a contrastare l’attacco iberico e la tripla di Cavanaugh permette a Tenerife di tornare sulla doppia cifra di vantaggio: 66-56. Sassari, nonostante il timeout chiamato da Pozzecco, non riesce a reagire e Tenerife controlla il proprio vantaggio (77-63 a 1’37” dalla fine). Il solito Bilan prova a tenere Sassari a contatto, ma Tenerife aumenta il gap e chiude il terzo quarto avanti 82-77 grazie alla tripla quasi allo scadere di Salin.

Nel quarto e decisivo periodo la Dinamo non riesce a rientrare in partita ed è un autentico garbage time con Tenerife che trova con fin troppa facilità il fondo della retina e dilaga fino al +30, toccato proprio a 10″ dalla fine con il canestro di Guerra (115-85). Da segnalare nel quarto periodo l’espulsione per tecnico e antisportivo inflitta a Jason Burnell.

Iberostar Tenerife: Fitipaldo 16, Huertas 15, Salin 14, Diez 0, Rodriguez 10, Shermadini 19, Butterfield 7, Lopez 0, Cavanaugh 16, Guerra 16, Doornekamp 2, Brnović NE

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Spissu 6, Bilan 24, Treier 3, Krušlin 12, Devecchi 0, Katić 2, Re NE, Burnell 15, Bendzius 2, Gandini NE, Gentile 9, Tillman 12

Fonte foto: championsleague.basketball

Nato a Sassari e qui laureato in Filologia, Industria Culturale e Comunicazione.