Sassari, Stefano Sardara annuncia su Instagram un giocatore “molto particolare”

Curioso post su Instagram del presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardara. Il patron biancoblù ha infatti pubblicato un selfie con Zlatan Ibrahimovic, famosissimo calciatore del Milan.

Si tratta ovviamente di uno scherzo, dato che lo svedese continuerà a giocare a calcio con i rossoneri anche nella prossima stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Sardara (@stefano_sardara)

A rendere ancora più divertente il tutto è la somiglianza di Ibra con Nihad Dedovic, bosniaco del Bayern Monaco.

In ogni caso anche questo post si è trasformato in un plebiscito per Gianmarco Pozzecco. I tifosi sassaresi, infatti, hanno commentato in massa chiedendo a Sardara la conferma dell’allenatore con cui nelle ultime settimane ci sono stati diversi screzi.

