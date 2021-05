Sassari vince gara 3 e allunga la serie

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia 75-60

(22-12; 25-14; 14-16; 14-18)

Dopo essere andata vicina alla vittoria in gara 1 e gara 2, la Dinamo Sassari vince la prima partita della serie contro Venezia (75-60) e allunga così la serie a gara 4, che si giocherà martedì sempre al PalaSerradimigni di Sassari.

I primi minuti del match sorridono a Sassari, che dopo 4′ è avanti 10-2 grazie ai canestri degli ispirati Bilan e Bendzius. Watt sblocca Venezia, ma la Dinamo continua a premere il piede sull’acceleratore e con la tripla di Spissu trova la doppia cifra di vantaggio: 15-4. Daye si carica sulle spalle l’attacco veneziano e con due triple consecutive firma il -5 Reyer: 15-10. Katić e Happ ridanno fiato a Sassari, che chiude il primo quarto avanti 22-12.

In apertura di secondo quarto Watt e Jerrells provano a ridurre il gap di Venezia (24-15), ma l’inerzia rimane tutta nelle mani di Sassari, che con il canestro di Bilan vola sul +14: 29-15. Venezia trova punti con Tonut, ma la Dinamo controlla il vantaggio senza troppi problemi: 40-26. A meno di 2′ dalla fine dopo un contatto tra Watt e Spissu, si assiste a battibecco tra le due squadre che porta a un fallo antisportivo per Spissu e Watt e un fallo tecnico per Stone e Gentile. La Dinamo riesce ad aumentare il gap e va al riposo avanti 46-26.

Il terzo quarto si apre con il tiro libero di Spissu per il fallo tecnico fischiato a De Raffaele a fine secondo quarto, ma Venezia, come successo in gara – 2, prova ad aumentare l’intensità difensiva e con la tripla di Stone torna a -16: 47-31. Sassari però reagisce e 4 punti consecutivi di Burnell valgono il massimo vantaggio sul +24: 55-31. La Reyer con i canestri di Fotu e Daye prova a tornare in partita, ma la Dinamo con Happ amministra il vantaggio e al 30′ è avanti 61-42.

Curtis Jerrells firma subito il -16 Reyer, che inizia meglio il quarto periodo e con Mazzola torna a -13: 61-48. Bendzius ridà il +16 a Sassari, ma l’inerzia del match è tutta nelle mani di Venezia che a sorpresa torna a -11: 64-53. Bilan su assist di Gentile firma il +13, ma Venezia non molla la presa e con Stone torna a -10: 66-56. La Dinamo, dopo le difficoltà dei primi 7′ del quarto con Bendzius prima e Burnell poi, trova due triple consecutive che valgono il +16 sassarese a 2′ dalla sirena: 72-56. Gli ultimi minuti del match sono autentico garbage time e la Dinamo vince 75-60.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Burnell 11, Bendzius 13, Bilan 10, Gentile, Katić 7, Gentile 8, Krušlin NE, Treier 2, Chessa NE, Re NE, Happ 11, Gandini NE, Spissu 13

Umana Reyer Venezia: Watt 3, De Nicolao 2, Tonut 17, Stone 6, Chappell 0, Jerrells 8, Casarin 2, Cerella 2, Fotu 2, Mazzola 6, Daye 12, Campogrande 0

Fonte foto in evidenza: fiba.basketball

Nato a Sassari e qui laureato in Filologia, Industria Culturale e Comunicazione.